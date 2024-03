Cartas de lectores: Rebaja del IVA en materiales de construcción, mal orientada

El 12 marzo de 2024 en RO Suplemento N°516 se publicó la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. En lo correspondiente a Disposiciones Reformatorias, dice: Primera.- En la Ley de Régimen Tributario. 1.- A continuación del art. 55, agréguese el siguiente artículo ‘in-numerado’: “La tarifa del Impuesto al Valor Agregado, será del 5 % en las transferencias locales de materiales de construcción”.

El espíritu de la ley es reactivar la industria de la construcción, que necesita muchas plazas de empleo no especializado, en especial en el sector inmobiliario (construcción de viviendas) donde el peso de los materiales es el 70 % del total de la vivienda.

La rebaja del IVA en materiales de construcción es positiva, pero tiene que sortear muchos obstáculos, unos que deben ser resueltos en el reglamento de la ley (identificación de los materiales, materiales importados) y otros de difícil solución: a) el costo de los materiales está soterrado en el precio unitario de un rubro, no está en el presupuesto, menos en el precio de venta de la vivienda; solo el constructor conoce su valor.

El comprador no tiene acceso, excepto cuando se trata de obras de infraestructura donde el contrato de compraventa es diferente. En la construcción de viviendas la rebaja del precio de venta con IVA 15 % fluctúa entre el 4,5 % y 6 % dependiendo del tipo. b) El mercado está conformado por oferta y demanda; esta última es el motor que hace mover la oferta. Si no hay compradores no habrá vendedores.

El Gobierno apostó por la oferta, se vanagloria diciendo que su medida permitirá abrir gran cantidad de empleos, pero si no hay demanda, de poco o nada servirá la medida. A quien debió incentivar el Gobierno es al comprador. Si bien al bajar el IVA en los materiales baja el precio de venta, el comprador no tiene la posibilidad de constatar.

Lo que él puede palpar son incentivos como bajar el IVA al 5 % en la compraventa; tener préstamos baratos y a largo plazo para comprar vivienda. Eso quiere el comprador del sector inmobiliario. Si se incentiva la demanda, la dinamización del sector y del empleo serán una realidad.

Marco A. Zurita Ríos