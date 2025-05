Cartas de lectores: No te quites la vida

Si piensas que no hay salida para tu problema y has llegado al colapso emocional, no te quites la vida... Será tu peor decisión, no resuelves nada y provocas un daño mayor, dejarás una herida profunda en tu familia.

La depresión provoca pensamientos suicidas, no sabes qué hacer con tu dolor, y quieres acabar con la pena que llevas por dentro; mientras sonríes y finges estar alegre, la tristeza como un virus te está lastimando.

Tienes un propósito de vida que cumplir, no estás de más en este mundo. No se ha terminado todo porque Dios te ama.

Enfrenta tus miedos y tus decepciones, al final del túnel hallarás la esperanza.

Aprende a vivir, sin importar las circunstancias; enfócate en el lado positivo de las cosas, desecha de tu corazón el pesimismo.

Si buscas la guía de Dios obtendrás paz interior; no te culpes ni culpes a nadie, comienza de nuevo.

¿Quiénes piensan en suicidarse? ¿Has intentado quitarte la vida? ¿Por qué no debes suicidarte?

No resuelves nada con el suicidio, no te hieras, no hieras a tu familia, busca ayuda, para salir de tu abismo”.

1 Reyes 19:4...Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero