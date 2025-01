Cartas de lectores: Quinto puente

A propósito de la idea y la necesidad que tiene Guayaquil de la construcción del denominado quinto puente, y por los numerosos comentarios que sobre su edificación circulan, ya que haría posible agilitar la movilidad en la ciudad, me permito observar que hay algo que no le he escuchado mencionar a nadie cuando explican los detalles de su estructura. Esto es sobre la necesidad de que contenga un carril para el ferrocarril.

Todos los puertos en el mundo tienen como complemento al ferrocarril, como la manera más rápida y mejor de desalojar del puerto a los contenedores.

Con el uso de una vía para el ferrocarril en el quinto puente se evitaría en gran parte el uso de transporte automotor dentro de la ciudad.

El ferrocarril luego de salir de Guayaquil dirigiría la carga al sur y al norte del país desde un sector como Taura, o de otro lugar escogido que ofrezca condiciones favorables al transporte multimodal.

¡Buena suerte quinto puente!

Eduardo Garcés Naranjo