Cartas de lectores: Quieren el poder para liberar a los que nos saquearon

Es sorprendente el que el Tribunal Electoral haya calificado al Ec. Ricardo Patiño como candidato a la Asamblea por Guayas, si tiene problemas con la justicia. En nuestra patria pasa de todo. En sus primeras declaraciones expuso que si ganan la presidencia lo primero que harán es poner en libertad a todos los que saquearon la plata del pueblo. A ellos no le interesan los graves problemas que estamos pasando los que vivimos en esta nación (inseguridad, falencias en educación, salud), sobre todo los pequeños agricultores.

Por lo pronto ellos ya han declarado que su coideario Glas está demente. Así, cuando declare sobre los millones de dólares que ingresaron por el terremoto en Manabí y que no invirtieron en las obras que tenían que realizar, dirán que eso no es real porque esta ‘loco’. Así se manejan en es partido. No entiendo por qué cierta población da su voto a este partido que lo único que ha hecho es llevarse el dinero. Mientras tanto hay quienes siguen viviendo en carpas en Manabí. Medite, piense al sufragar; no dé su voto a su enemigo.

Ahí tenemos al excontralor Pólit, de 100/100 del correísmo en su década de administración. Es el nuevo millonario. Gracias a la justicia norteamericana salió a la luz cuánta plata tenía (hacía inversiones en compra de viviendas millonarias, solo siendo empleado del Estado). Un titular de EXPRESO del lunes 27 de enero decía: “John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor”.

Él es el hijo del excontralor Pólit; ¿de dónde tantos millones de dólares? Con el título Cabo suelto se expone que en el juicio a Carlos Pólit quedó una línea de investigación cuando dos testigos, Diego Sánchez y Juan Ribas, admitieron que Pedro Solines, actual alcalde de Milagro, exsuperintendente de Bancos y exsecretario de Correa, fue quien los ayudó con los encuentros con Pólit y que le pagaron $ 250.000. Hasta ahora la Fiscalía no ha realizado el juicio pertinente para que se aclare dónde está tanto dinero que tiene el Ab. Solines. Esperemos que la justicia llegue pronto. Es lo que pedimos los ciudadanos de este país, principalmente los de Milagro.

Gualberto Arias Bonilla