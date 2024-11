Cartas de lectores: Los profanos

Escuchaba a uno de nuestros ‘eruditos políticos’ criticar porque no hemos implementado la generación eléctrica solar; que si ya lo hubiéramos hecho hace años, no estaríamos en esta lamentable situación; que el sol es ilimitado, que los países desarrollados ya lo tienen y que a algunos de estos les representa el 80% de generación eléctrica; que el Gobierno debería haber “subsidiado a los más pobres” la instalación de paneles solares; y que el costo de la energía eléctrica solar es de $ 0,03. Supongo que el periodista no ha investigado mucho sobre el tema, porque lo único que hacía era afirmar. Y supongo que muchos ecuatorianos se lo creen también, porque son bonitas expresiones, muy líricas e idealistas, y somos tan proclives a creer en pajaritos preñados...

La verdad es la siguiente: 1. Si bien el costo de la energía eléctrica solar es más baja que la hidroeléctrica, su inversión inicial es sumamente alta, con retornos de la inversión de siete a 10 años, lo cual no lo hace atractivo ni conveniente a muchos. Peor aún, querer hacer un sistema autosuficiente sería mucho mas costoso todavía; años atrás era más caro todavía. 2. Y dale a la trillada frase “subsidio para los más pobres”; no entendemos todavía que el Estado no genera dinero, y que si regala a alguien, le quita a otro, “a los mas ricos”, y que en el fondo quienes usufructúan de esos subsidios son “los que representan al Estado”. Un subsidio para instalar paneles solares sería un crimen. Lo que se debe hacer es bajar la tasa de interés financiero para este tipo de proyectos domiciliarios, allí sí existiría un incentivo para ejecutar estos proyectos. 3. Países como Alemania o China llegan al 20 % de generación solar de su total de consumo eléctrico.

Le hubiera hecho una sola pregunta a ese iluminado: ¿usted tiene ya instalada generación eléctrica solar en su domicilio y desde hace cuántos años? No pude evitar sonreír cuando alguien muy orondo dijo: “pero qué estúpidos, lo único que tienen que hacer es volver a bombear al embalse el agua que cae de las centrales, y solucionado el problema.…”.

David Ernesto Ricaurte Vélez