Cartas de lectores: ¿Político o estadista?

Estamos escuchando a los prestadores de servicios políticos y lo expreso de esta forma no para denigrarlos; al contrario, es una forma de expresión para separar el concepto de lo que es o dicen ser los partidos políticos. En estos últimos 50 años hemos tenido centenares de políticos que al frente de cualquier representación de poder juraron por su honor servir a la sociedad. Ya sabemos los resultados. ¿Cuántos de ellos resultaron estadistas ? ¿O por lo menos dejaron escritos sus nombres para que la historia los reconozca como tales? Si alguien afirma que los antiguos líderes sí fueron hombres íntegros, no se equivoca, porque sí los tuvimos. Hubo presidentes honorables que supieron entender y leer las necesidades de sus electores e intentaron cumplir sus promesas. También hubo los que no lo entendieron y no aprovecharon la oportunidad histórica de ser estadistas. ¿Qué tenemos ahora? Candidatos que quieren lucirse como políticos. Requerimos hombres y mujeres con visión de estadistas para enfrentar las crisis que nos agobian desde hace 50 años. Estudien o al menos revisen el perfil del padre de la patria, al Dr. Rocafuerte, al Dr. Velasco Ibarra, al Dr. Isidro Ayora Cueva (médico, especialista en ginecología) y por último a don Clemente Yerovi Indaburu. Y tampoco se puede pasar por alto al Gral. Eloy Alfaro. De sus obras, la más importante, la del ferrocarril. Obra con visión. Miró al mar y no se quedó pensando en Los Andes... Es hora de que busquemos candidatos con perfil de estadistas, basta de políticos que solo intentan serlo.

Guillermo Martínez Tubay