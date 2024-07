Cartas de lectores: Periodismo y periodistas

Periodismo: actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de información, en especial la que se refiere a noticias de actualidad, para difundirla en los distintos medios de comunicación. Periodista: es el que dice lo que ve, usando palabras francas (Renato Leduc). Es el que dice lo que acontece, no lo que quisiera o imagina que acontece (Camilo José Cela). Sus bases: el apego a la verdad, responsabilidad de conciencia, servicio a la colectividad, responsabilidad social (Horacio Guajardo).

El periodismo, como una rama del saber, no se encasilla en una sola materia, se nutre o sostiene de todas las demás ciencias del saber humano. Su soporte importante es la ética. Corresponde dilucidar sobre la ética que como concepto general por todos es aceptada, mas ocurre que cada profesión tiene una norma ética propia que bien podría considerarse como principio básico de su aplicación.

Ejemplo: un sacerdote jamás divulga un secreto de confesión. Un periodista no, no es que no respeta un secreto, sino que está al margen de su profesión. Muy pocos doctores se atreven a intervenir en una delicada intervención quirúrgica a un familiar en primer grado de consanguinidad. Esas aplicaciones las conocemos como ética profesional. El periodista, aun comprometiéndose a no divulgar información delicada, su deber es hacerlo y si fallece, lo narra en escritos ‘post mortem’ o en sus memorias, pero lo conocido, averiguado e investigado que sea de interés público nunca quedará oculto.

Aunque parezca extraño, las infidencias son gajes del oficio del periodista. Su mayor compromiso es con la verdad., con un periodismo y periodistas versátiles, claros, decididos, con anhelo de ser el punto visor, un faro de luz orientador para las libertades, arrancando como punto referencial y de manera especial desde la libertad de expresión. Pero si ese mismo periodismo o periodista nubla u opaca noticias, opiniones, entrevistas, crónicas, reportajes, es sin duda el primer eslabón roto de la cadena democrática, convirtiendo acciones y opiniones en un confuso maremágnum de ideas desgastantes, que empobrecen el optimismo y esperanza del país.

César Antonio Jijón Sánchez