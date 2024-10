Cartas de lectores: Pequeña carta al alcalde de Quito

Se vienen realizando trabajos en calles de la ciudad, dado su deterioro, lo cual denota su preocupación. Sin embargo, todos los aplausos que podría merecer son incompatibles con los problemas que se crea a quienes necesitan movilizarse permanentemente, sobre todo por razones laborales, dada la lentitud con que se realizan todas las obras. Vivo cerca de la Av. Colón y por mi edad ya no necesito trasladarme pues ya no trabajo, pero soy testigo de los reclamos furibundos de muchos ciudadanos que deben hacerlo siempre, porque lastimosamente todo se realiza con horarios incompatibles con la celeridad con que se deben hacer las cosas. Lo lógico es que se realicen en el menor tiempo, siguiendo el ejemplo de otros países, donde los trabajos, al ser bien planificados, son motivo de felicitación y no de reclamo por el tiempo que demoran. Las obras pueden y deben realizarse con horarios de 24 horas, no de 8; descansos y almuerzos se convierten en 6 horas netas. Se dirá que hay que pagar sobretiempo a los trabajadores, pero la ciudadanía se sentirá mejor atendida y hasta podrán reelegirlo.

Iván Escobar Cisneros