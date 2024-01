Cartas de lectores: Pensando un poquito evitamos el ‘impasse’

Fui al supermercado y los productos de la sección de mascotas estaban ubicados en el pasillo debido a que su lugar predeterminado estaba cerrado. Ello podría significar adecuaciones para dicha sección o exhibición de productos de temporada playera. Cualquier escenario es bienvenido porque habrá mayores ofertas para los clientes en un mismo lugar, obteniendo ahorro de tiempo y movilización. Hasta ahí todo era perfecto, pero al revisar las perchas, faltaban muchos productos. Un señor con quien suelo coincidir en ese espacio estaba muy enojado por ello y al acercarse el encargado de la sección descargó toda su artillería verbal contra él. El colaborador alegaba que recién traía la mercadería para perchar y que por favor esperase. Para evitar este ‘impasse’ se debió, primero colocar los productos en la percha y luego cerrar el espacio, o trabajar ambas actividades al mismo tiempo. El colaborador recibe órdenes y la administración dispone. El cliente, molesto, una vez terminada su descarga de insultos se retiró. Al chequear la mercadería que traía para colocar no estaba el producto que necesitaba; fui hacia él y le solicité que por favor me trajera de bodega tres fundas de alimento para gatos de x” marca y lo hizo de inmediato. La Biblia en Proverbios 15:1 dice: “La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor”. Insultar a inocentes no es digno.

Marysol del Castillo