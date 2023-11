Noboa tiene que estar con un ojo abierto y otro cerrado. No les creo nada a ninguno de los dos grupos de poder que están aliados al oficialismo. Muchos hablan de gobernabilidad, de un pacto por el país, de una alianza por el combate a la inseguridad y darle viabilidad a los proyectos del Ejecutivo, pero ya se repartieron las comisiones a su antojo. Espero equivocarme, pero no les creo nada y seguro le darán la patada a Daniel, a tal extremo que lo podrían destituir o peor aún, crear un desprestigio de este joven y su gobierno. Dentro de poco veremos el anuncio del retorno de Correa, la impunidad a los corruptos y la situación del país en peores momentos que el actual. Pido a Dios que me equivoque y por el país no sea como les estoy prediciendo, no porque sea un Nostradamus, sino por sentido común y porque conozco muy bien a los líderes de los dos partidos que han pactado. No es posible que a estas alturas, cuando el mundo está convulsionando, cuando en nuestro país la delincuencia nos está matando y el narcoestado en que nos han convertido nos está destruyendo, no piensen en los más pobres, en la juventud y en el desarrollo. Correa y Nebot deberían realmente deponer en gran medida su ego, y tratar de apoyar a Daniel Noboa, una figura joven, con preparación académica, buenas intenciones y sobre todo, con las ganas de combatir la corrupción y el narcotráfico, dar educación y seguridad al pueblo, mejorar las relaciones exteriores y dar una calidad de vida a las familias de nuestro país, mejorar la imagen y traer inversión extranjera para crear fuentes de trabajo, cosas que solo un hombre con ganas, preparación, conocimiento, contactos y buena voluntad podría lograr. Por amor a Dios y a la patria, señores Correa y Nebot, sus tiempos pasaron. Denle espacio a la nueva generación y permitan a los que quieren y tienen ganas de cambiar al Ecuador que lo hagan, no interfieran más y háganse a un costado. Aporten con sus conocimientos, errores y experiencia para que Daniel pueda gobernar.

Luis Alberto Peña Pictta