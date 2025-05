Cartas de lectores | Pedido al alcalde: mantenimiento para Urdesa

Vivo en Urdesa Central desde hace 60 años. Construí mi casa con apoyo de la Mutualista Previsión y Seguridad. Me encantó su diseño: peatonales por cada cuadra, entonces de tierra, ideales para crear un entorno ecológico. He mantenido ese espacio con árboles e ixoras, que dan vida al ambiente. Riego las plantas cada mañana, disfruto ver mariposas y aves. Mi casa siempre ha tenido buen mantenimiento e iluminación exterior con fotocélulas. Prefiero jardineras a muros altos, que aíslan y dificultan notar si hay robos. Recuerdo con cariño a Martha Béjar de Mujica, de Accur, quien promovía el reciclaje y limpieza. Hacerlo por nuestra ciudadela era un orgullo. Aún mantengo mi acera, aunque muchas siguen en mal estado. Reciclé por años para la Fundación Padre Amador.

La Av. Circunvalación Sur (Jorge Pérez Concha), donde vivo, tiene menos atención que otras zonas de Urdesa. No transitan buses, pero falta regeneración: hay postes dañados, cables enredados y transformadores antiguos. Diario EXPRESO ya lo ha denunciado. También le he escrito a alcaldes como Nebot, que prometieron mejoras que nunca llegaron. Las peatonales y jardineras están abandonadas, llenas de basura. Frente a mi casa, la Cruz Roja construye una clínica; el entorno está descuidado. No hay control municipal ni sanciones. En esta Av. Circunvalación Sur hay un semáforo que es ignorado por la motos. Cada semana hay accidentes, incluso en la farmacia Medicity. Los pocos residentes fundadores podemos dar testimonio.

Urdesa necesita atención en sus parques, como el de Ilanes y Costanera. Antes ofrecían música y esparcimiento en los parques de la ciudadela; hoy están sucios, sin vigilancia ni buena iluminación. En el parque Jorge Pérez Concha, los árboles fueron cortados de forma agresiva.

Me siento feliz de vivir aquí. Tengo 82 años y todavía realizo mis actividades personalmente. Agradezco a Diario EXPRESO por visibilizar estos temas y hago un llamado a las autoridades y vecinos: unidos, podemos cuidar mejor a Urdesa.

Laura Esther Gómez Serrano