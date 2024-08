Cartas de lectores: Así cualquiera peca y elige

Las magistradas que aceptaron la petición del pecador que estaba en la tenebrosa cárcel La Roca, parece que no verificaron que las autoridades presentaron las pruebas de que no existía maltrato de naturaleza alguna para ninguno de los detenidos en ese lugar.

Pero, sin duda alguna, la viveza criolla les presentó videos con personajes tales como los de las diabladas de Píllaro, personajes que parecían ser los guías penitenciarios, con caras demoniacas; con unos cocineros que preparaban comidas provocativas y que solamente le hacían oler al beneficiario; diablos que no dejaban dormir, etc., etc.

Por todo esto decidieron disponer que vaya a la angelical prisión llamada Cárcel Cuatro, la penitenciaría que fue creada para aquellas personas que no podían estar en los centros comunes, porque corrían peligro sus vidas, pero que con el paso del tiempo ha llegado a convertirse en un verdadero centro de reposo para varios delincuentes comunes.

Con el ejemplo dado, ya vamos a ver cómo todo tipo de antisociales van a alegar, con la jurisprudencia sentada, que sufren todas las calamidades imaginables donde se encuentran detenidos y con facilidad irán a los sitios que ellos elijan.

Pobre país con este tipo de amparos.

Edmundo López