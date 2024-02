Cartas de lectores: ¿Hasta cuándo el país los soporta?

¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Nada. Nosotros no hacemos las leyes y reglamentos, sino gente que cuida sus intereses partidistas. Caso específico: elegimos asambleístas. Las leyes y reglamentos creadas para su elección no determinan experiencia mínima de 10 años como académico (a), título profesional de cuarto nivel y experiencia de trabajo mínimo por ese tiempo, como abogado(a), ingeniero(a), economista. No. Aquí elegimos a cualquiera, con total desconocimiento de leyes y reglamentos, como los actuales. Son elegidos porque están en una papeleta por la cual nos imponen votar o nos multa el CNE con un porcentaje del SBU. ¿Los actuales asambleístas habrán leído la Constitución ? No sabrán que su función es legislar y fiscalizar, nada más? La culpa es de ellos y de quienes los asesoran. El art. 135 de la CRE de 2008 señala: “Solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto publico o modifiquen la división político administrativa del país”. ¿Como se les ocurre hacer propuestas: inconstitucionales y absurdas? Contribuciones especiales a empresas grandes y a entidades financieras privadas por los ejercicios económicos de 2022 y 2023. No saben contabilidad o que de acuerdo a la ley se declaran y hacen anticipos de impuesto a la renta y que al 31 de diciembre de cada año esas empresas y entidades financieras cierran año fiscal, reparten utilidades a empleados y dividendos a accionistas , aumentan capital para fortalecerse? ¿Quiénes son? RC y PSC.

Roberto Flores