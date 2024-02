La fiscal Salazar identifica y define como Metástasis al estudio acusación de la dolorosa realidad que ha llevado a Ecuador a convertirse en el país ridículo. Pruebas al canto: ¿en qué país del mundo no se puede nombrar jueces porque la mayoría de aspirantes a tan delicadas funciones son pillos, y los experimentados que califican las pruebas también? ¿Quiénes propusieron y nombraron jefe del Consejo la Judicatura al ‘Diablo’ Terán, pícaro que quería en un concurso amañado y criticado por todo el mundo, incluida la veeduría internacional, nombrar nueve jueces a su imagen y semejanza, y una vez apresado y avergonzado renunciar? ¿Acaso no son dos jueces relevados de la judicatura -Morillo y Barreno- por orden del juez Walter Macías, quienes siguen actuando, igual que Vladimir Jhayya, acusado también de tráfico de influencias? ¿No son los ‘jueces suicidas’ aquellos que apestados y sin tener nada ya que perder, aceptan los sobornos, dejan avergonzada a la familia y con alguna plata sucia que sobra se refugian en países alcahuetes?¿Estamos o no frente a un país mezquino?

Carlos Mosquera Benalcázar