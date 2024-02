Cartas de lectores: El Niño es un evento natural

Como son los sismos, erupciones volcánicas, vientos que se tornan en tempestades, ciclones, marejadas, tornados, tsunamis, invierno, verano, son comportamiento de la naturaleza. No se trata de preferir el término evento por fenómeno, nomenclatura o vocablo empleado en el ámbito científico de los organismos especializados en el clima, cuya validez de pronóstico es respetable -aunque a veces no acierta- por la autoridad que les asiste. La palabra fenómeno tiene varias acepciones y la cultura -lo que el hombre ha hecho, hace y hará- que deriva en costumbre y también en movilidad, ha nominado el evento El Niño en la categoría de fenómeno, como frase habitual, razón social y científica. No obstante, el vocablo fenómeno que antecede a El Niño tiene o genera psicológicamente un grado de temor que está latente en el ciudadano. La naturaleza es un ser vivo. El hombre en su codicia ha ignorado su rol e invadido su hábitat a través de la deforestación estractivismo, minería antitécnica, asentarse a orillas de mar o ríos, no limpiar quebradas ni sumideros, provocar incendios forestales, construir en suelos inestables, zonas de riesgo, masacre de animales silvestres. El desastre no es natural, es provocado por el ser humano. Este Gobierno, paralelo a contrarrestar la inseguridad provocada por la delincuencia en todas sus manifestaciones debe tener una política clara, científica de la prevención de riesgos, blindar al agro de asentamientos urbanos por empresas inmobiliarias a las que solo las mueve la codicia y su enriquecimiento.

Lenin Manuel Moreira Moreira