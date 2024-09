Cartas de lectores: ¿Es necesario subir las tarifas del transporte público?

Sí, sí es necesario. Por una serie de factores: el dueño de la unidad incurre en una serie de gastos: diarios, quincenales, mensuales; como tanqueo diario de diésel, gasolina, repuestos permanentes del vehículo, sueldos y salarios de choferes, préstamos bancarios, etc. Eso por un lado. Por otro lado: el usuario. Si suben el pasaje a 40 o 45 centavos de dólar, el presupuesto de gastos diarios de esas personas que cogen más de un transporte al día se va a incrementar. Ya dentro del vehículo, el usuario se ve afectado por una serie de factores que tiene que soportar a diario: desde vejámenes del chofer de la unidad, hasta vendedores ambulantes, charlatanes de todo tipo, asaltantes disfrazados de pasajeros y que los choferes sí los conocen pues los han visto. Existen ‘de adorno’ asientos de color amarillo, que son para uso exclusivo de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, discapacitados; pero los choferes ni siquiera se toman la molestia de recordárselo a algunos pasajeros; algunos de ellos, malcriados, si se les llama la atención se disgustan. ¡Pero no pueden detener el servicio porque a algunos cuantos dirigentes se les ocurre! ¡O porque uno de ellos pensó que era la mejor medida! ¡Esta es otra situación política, señores! Si se reformaran las leyes y se las endurecieran, estas cosas no deberían ocurrir. Hay personas que salen de sus casas a diario, con el valor de sus pasajes en sus bolsillos y carteras, y para medio comer. No pueden ser indolentes, señores. ¡Hasta cuándo, politiqueros! ¡Mejoren la calidad del servicio diario!

Roberto Flores