Cartas de lectores: Milagro reclama atención a su municipio

Más que todo en la zona norte, la más abandonada, tanto por el municipio como por el gobierno central. Rosita, quien para sobrevivir prepara café, hace almuerzos y en la tarde prepara el seco más sabroso que hayan preparado por más de una semana ha estado sin agua; no tiene agua de pozo y sus ganancia se ven mermadas, ya que tiene que comprarla y gasta de ocho a diez dólares diario. También María Torres, que es lavandera, me expresó llorando que de lo que lava le queda poco, que no le alcanza para alimentarse; hace más de 15 días que no tiene agua y por ende tiene que comprarla. Sobre el particular he consultado con algunos obreros municipales y uno me expuso que viene laborando más de 30 años y que el actual alcalde no se puede comparar con los anteriores. En el tiempo del correato fue calificado con el 100% y uno declaró que le dio 250.000 dólares.

El periodista Andrés García Yépez en diario EXPRESO del 16 de diciembre de 2024 hizo un artículo titulado “Milagro sumergido en problemas, soluciones a largo plazo”. El periodista analizó muy bien el tema; nuestra ciudad está llena de basura y hemos regresado al siglo pasado. Nuestro trabajadores recogen la basura en volquetas, sin la protección debida; no tienen la vestimenta adecuada y un jornalero me expuso que no le dan guantes y que gracias a un amigo que le regaló una camiseta se tapa la cara con ella. Esperemos que actúe de inmediato la salud para que protejan a estos obreros. Ellos hacen este trabajo por necesidad.

Juan Castro, un señor de la tercera edad, me expuso cuánta falta hacen la UNE, la FESE, la FEUE, que siempre salían a las calles a protestar con el grito: la universidad es del pueblo y por ello hay que luchar; el pueblo unido jamás será vencido. De estos gritos me acuerdo y espero que retoñen estos organismo populares.

En verdad todas las instituciones están sordas y mudas. ¿Dónde están los ingenieros civiles, arquitectos, economistas que protesten porque no los han llamado para darles a conocer el nuevo plan hasta el 2040 y por su intermedio lo hagan conocer al pueblo, que es el que paga los impuestos? El pueblo pide ya obras. Que arreglen la mayor parte de las calles de la ciudad, no se puede transitar libremente por los numerosos huecos que existen. Esperemos que los concejales hagan trabajar al alcalde, que vive en mansiones en Guayaquil, dicho por su mismo suegro.

Gualberto Arias