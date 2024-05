Cartas de lectores | Metro descarrilado, como Quito y el Ecuador

Pobre Quito, va para 18 años de descarrilamiento, como el país. Gravísima imposición de Yunda, Muñoz y Pabón; Quito no votó por los tres, lo mismo que Guayaquil por Aquiles. ¿Pabel míster quiebra, glosa, campaña, colecta e impunidad quiere ser presi; o Aquiles, ya no funcional de amague y tarea espinosa? ¿Para qué Contraloría, Fiscalía, TCE, CNE y Justicia, si los infractores son impunes? ¿Por eso quieren sacar a Diana? En 2023 se tomaron alcaldías y prefecturas con 16M silenciados y aterrorizados por la delincuencia. El pueblo madera de guerrero no votó ni votará por los destructores del país. Quito abandonado, la turística Mariscal en zona roja, el centro histórico muere sin el Fonsal, con propiedades que se caen, cambiadas por dentro y solo fachada, ventas ambulantes, inseguridad, prostitución, etc. ¿Solanda se hunde y el C. Colonial para árabes y chinos, como el hotel Quito? Advertí del mantenimiento, como fue con el Tranvía de Cuenca y, “dos trenes del Metro parados con tres más en similar situación”. Muñoz no hizo nada; perdón, sacó las placas de Rodas y Guarderas, cuadró la operación y encendió seis meses después. Basta de improvisación, solo habló y emula a nefasto Pilatos. Sin repuestos, seguridad vial y luz, ventilación, etc. Quito se salvó del aluvión por la Occidental y M. de Jesús por el dique de Moncayo en Rumiloma. Terreno para una escuela en el Bicentenario, chao el parqueadero de la Basílica, multas ilegales de AMC en el centro a negocios, legaliza invasiones por votos. Y la colecta ilícita e inmoral para respaldar a un coideario como alcalde y con el Municipio de todos; es un acto ilegal y fraudulento. ¿Y el no-CNE y no-TCE zurdos? ¡Bien, gracias!

Juan Carlos Cobo Rueda