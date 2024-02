Cartas de lectores: Un mal necesario pero hay que hacerlo

Estos funestos personajes, mal llamados asambleístas, por fin se sacaron la careta de hipócritas y sinvergüenzas que son, principalmente los que por desgracia fueron elegidos de mayoría, al servicio del prófugo, junto a sus aliados de siempre, los del PSC, que no quieren poner los votos para, junto al partido de Gobierno, aprobar el proyecto de ley para subir el IVA de 12 % a 15 %. Es un mal necesario, sí, pero para salir del bache que nos han dejado los tres últimos gobiernos ineptos, incapaces y corruptos. Cuando parecía que la unión, alianza o como se llame en la Asamblea iba a funcionar bien por otros proyectos de ley que ya fueron aprobados, se fracciona. ¿En que país vivirán? ¿No sabrán que no hay dinero ni para pagar sueldos y salarios del sector público? ¿O que si se aprueba esta ley los organismos internacionales nos pueden dar posibilidades de nuevos créditos? ¿Que podemos volver a ser sujetos de crédito en el exterior? ¿Que el riesgo país puede bajar algunos puntos? Luego de esto: ¿qué viene? El Gobierno debe hacer un estudio profundo y rápido, tendiente a buscar la forma de eliminar y/o focalizar subsidios a los combustibles, en especial de diésel. Ya es hora de sincerar las cosas en el país, sin importar lo que digan y hagan los incendiarios y terroristas que todos conocemos y que las autoridades deben poner en la cárcel. Si no nunca saldremos del bache. Los asambleístas en funciones no pueden decir, ni hacer, solo sugerir. Su función específica es legislar y fiscalizar. La creación de nuevas leyes es facultad del presidente.

Roberto Flores