Cartas de lectores: El magnetismo del poder

El poder suele revelar lo que hay en el corazón, saca lo mejor o lo peor de las personas, y cuando te acostumbras no lo quieres dejar. Se olvida que se cumplen ciclos de servicio; si haces bien serás reconocido, si haces mal serás olvidado. No te aferres al poder, perderás la dignidad por conservar los privilegios que te han otorgado. El poder ejerce un magnetismo insano y quienes caen en la trampa serán corrompidos. Puede cambiar al más honesto, no te dejes embaucar por su brillo. Bien utilizado es una herramienta útil, mal enfocado es ocasión para enriquecerse. Hagamos una política de servicio consistente. Detrás de quien ostenta el poder hay parásitos que intentan aprovechar lo que más puedan; maquillan fraudes, hacen el trabajo sucio, son testaferros. La política ha sido corrompida por los políticos. ¿Cuándo el poder se convierte en adicción? ¿Quiénes lo utilizan para enriquecerse? ¿Por qué corrompe a las personas? Mateo 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero