Cartas de lectores: Libertad de elegir

El mayor error de los políticos ecuatorianos del siglo XX fue el creer que con más leyes y restricciones se va atraer más inversión y desarrollo. Las leyes regulan actividades económicas existentes y reparten la riqueza, esto no sucederá en un país en desarrollo pues no hay nada que repartir; y si un inversionista ve que el salario mínimo en Ecuador es el doble que el de Brasil y Méjico, y que si quiere reenviar sus ganancias al país de origen va a tener que pagar 5% de impuesto a la salida de divisas, ¿quién va a invertir aquí?

Resultado: las únicas inversiones están en el sector de los recursos naturales. El mejor ejemplo de la libertad de elegir es el fútbol, un mercado libre, abierto al mundo, que ha hecho posible que muchachos de barrios marginales lleguen a ser millonarios. En el fútbol no hay salarios mínimos, ni leyes, ni restricciones; equipos y jugadores negocian libremente sus pases a equipos extranjeros y gracias al talento y disciplina llegan a los mejores equipos de Europa o Latinoamérica.

Este paralelismo es la mejor forma de entender por qué Ecuador no ha despegado ni despegará. Leyes, restricciones solo han impedido el desarrollo y generado más corrupción. El desarrollo solo se logra con la libertad de elegir, como dice Milton Friedman, que pasó en Hong Kong antes de su entrega a China. Si Ecuador quiere salir del pozo los delincuentes no pueden tener un partido político. Necesitamos reducir el tamaño del Estado y el gasto publico, y dinero barato de la banca extranjera. Así no hay solución, vamos camino a Cuba y Venezuela.

Juan Orús Guerra