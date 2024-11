Cartas de lectores: Justicia que tarda no es justicia

Fue aprobado el Reglamento hace casi dos meses, pero no hacen la convocatoria

Preocupa que el Consejo de la Judicatura (CJ) tiene más de dos años en un concurso para elegir mediante el sistema de cooptación a siete jueces titulares de la Corte Nacional (CN) y cierto número de conjueces permanentes; por corrupción fue anulado por el presidente del CJ, Dr. Álvaro Román; y ahora el nuevo presidente, Dr. Mario Godoy, pretende volver a anularlo por anomalías de trampas y triquiñuelas, que no son novedad.

Sí lo es que se esté manejando y negociando la integración de la nueva CN, en la que entra la cooptación de la Corte Constitucional (CC). Ya fueron enviadas ternas por las tres funciones que señala el art. 434 de la Constitución: Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, tongo a beneficio y paciencia de intereses políticos; y ‘Juan Pueblo’, que se ha preparado en las mejores universidades del mundo, con PhD, maestrías, etc., no puede participar. Solo participa en el concurso de la CC la trinca política.

Otro misterio es la convocatoria a concurso de fiscal general del Estado. Fue aprobado el Reglamento hace casi dos meses, pero no hacen la convocatoria. Están esperando que llegue abril de 2025, cuando termine el periodo de la fiscal general y le soliciten prorrogarse en funciones porque no llegan a algún entendimiento de quién pone al duro. Hay otro concurso en camino que lo convocó el entonces presidente del CJ para llenar 1.099 vacantes para jueces provinciales, y penales y no penales, que debe terminar en febrero de 2025, y nada de nada. Solo receptaron solicitud y carpetas de aspirantes.

Stalin Loor Delgado