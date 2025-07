Cartas de lectores | Jóvenes, es hora de despertar

En cada rincón de nuestra patria, hay jóvenes con energía, talento y ganas de cambiarlo todo. Somos nosotros quienes representamos la esperanza y la fuerza para un verdadero cambio en nuestro país. Pero ese cambio no llegará solo con deseos o palabras, sino con preparación, acción y valentía para enfrentar los miedos que muchas veces nos paralizan. Ser joven es una oportunidad única, pero también un desafío.

Muchos sentimos dudas: ¿y si no logro lo que sueño? ¿Y si fracaso? Son preguntas naturales, pero no pueden detener a quienes aspiran a ser protagonistas de su propia historia y del futuro del país. Ecuador necesita jóvenes despiertos, que estudien, que trabajen, que se formen y que sirvan. No se trata solo de soñar, sino de actuar, de prepararse para enfrentar los retos con conocimiento y compromiso. Solo así podremos construir una sociedad más justa, próspera y solidaria. No importa el miedo, este es parte del camino. Lo que importa es enfrentarlo, dar el primer paso y no detenerse.

El país está esperando líderes, emprendedores, innovadores y servidores con corazón. El país te necesita a ti, joven, que decides prepararte aunque tengas dudas. El futuro de Ecuador está en manos de quienes hoy deciden despertar y tomar el control de su destino. La transformación verdadera solo será posible si tú decides ser parte activa, si te preparas y actúas con valentía. Jóvenes, el país los llama. Despierten, aunque tengan miedo. Porque el Ecuador que soñamos depende de nosotros.

Jorge José Defaz Novillo