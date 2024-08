Te van a tentar, el asunto no está en la propuesta; cuando cedes y haces a un lado tus principios y valores serás corrompido por gente inescrupulosa que solo busca su beneficio personal. No seas parte aceptando lo malo como bueno. En los campos de fútbol pasa lo inaceptable, a los prospectos les cobran por hacerlos jugar, hay quienes están pagando y otros no pueden hacerlo; el verdadero talento se está desperdiciando, la corrupción avanza de manera incontrolable.

Si te dejas corromper serás corrompido, más temprano que tarde saldrán a la luz las triquiñuelas de quienes no tienen conciencia; la infección en el alma te causa desconfianza, una vez corrompido no tienes credibilidad. Eres contaminado por tu deseo y las secuelas de una pésima gestión surgirán; mientras tanto, se esfuman los recursos, los habilidosos por su carencia no llegarán, nadie se salva de caer en las garras de los abusadores. ¿Por qué hay tanta corrupción en todo lado? ¿Quiénes son incorruptibles? ¿Cómo se lucha contra la maldad? “El asunto no es que haya la corrupción, sino que haya quien caiga en la tentación, que se olvide de sus principios y valores”. Salmos 14:3...Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quién haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero