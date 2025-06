Cartas de lectores: Guerra avisada...

No mata gente. Sin duda esto es una verdad innegable. No soy experto en seguridad, solo pienso que si al enemigo se le avisa la estrategia para enfrentarlo, este se va a cuidar y no ‘dar papaya’, como reza el dicho popular.

Creo que para hacer efectiva la declaración muy oportuna y contundente del Comandante General del Ejército en su posesión en tales funciones, cuando dijo que a los delincuentes hay que combatirlos con toda fuerza o desaparecerlos, la planificación para hacerlo es golpearlos por sorpresa, sin aviso previo, no como se está haciendo equivocadamente al llevar al alto mando policial a Guayaquil.

Los criminales se esconderán y calmarán o se trasladarán a otras regiones, hasta que se decida poner más atención en los nuevos lugares víctimas del hampa y el crimen. Cuando desplieguen agentes policiales y militares encubiertos que sea con todas las disposiciones y tácticas para actuar con toda la severidad que las circunstancias exijan, ofreciéndoles respaldo institucional y legal para que no tengan que enfrentar reclamos por derechos humanos ni nada por el estilo; solo así se aniquilará a los antisociales.

Edmundo López