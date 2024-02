Cartas de lectores: Eutanasia, muerte digna

La RAE, 2001, define a la eutanasia cómo: “acción u omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera, su muerte, con consentimiento o sin él”. Las leyes de Ecuador no legislan sobre el tema, pero sí condenan a prisión al profesional que la realiza. La ONU sí contempla en Derechos emergentes el derecho de una persona a morir dignamente. Diario EXPRESO, a fines de diciembre de 2023, realizó una encuesta a 13.000 lectores y el 62 % está de acuerdo con la eutanasia; la encuesta fue motivada por la situación de Paola Roldán, dama, de algo más de 40 años, es decir, una mujer joven. Ella ha solicitado al máximo tribunal de justicia del país que le autorice a morir dignamente con ese método. Su padecimiento de una enfermedad irreversible le causa inenarrables dolores, respira mediante un aparato y ya no puede comer normalmente; ya no puede más, clama porque le permitan poner fin a su vida. Tal situación impactante nos induce al debate sobre: ¿qué es la vida?, ¿cuál es el objetivo del ser en el universo?, ¿qué es la felicidad? No hay respuestas absolutas y muchas de ellas se dan con enfoques culturales, regionales, étnicas, religiosos, filosóficos, pero nunca tienen el carácter de indiscutibles. Los humanos, en el desarrollo de la vida, nos educamos, conseguimos una profesión o trabajo, buscamos pareja y volvemos a empezar el ciclo eterno. ¿Qué anhelamos?, ¿felicidad?, ¿vida eterna? Cómo entenderlo, si cada ser es mundo diferenciado. La felicidad sería lograr paz interior, estar alegres, sanos, amar y ser amados, tal vez, escribir bellos versos, componer música, pintar... pero en la otra orilla está el dolor, el sufrimiento, las penas, la angustia existencial, la soledad del alma. ¿Se nace para sufrir? No, la misión de vida es ser feliz y hacer feliz al prójimo. No es permanente, es como un flash, pero la seguimos buscando, día a día. Si hablamos de derechos, los hay y muchos, a la libre expresión, a la libertad, al libre pensamiento, etc.; todo ello atañe al individuo, se lucha por el derecho a la vida y, ¿no se debe luchar también por el derecho a una muerte digna? La Asamblea tiene un gran compromiso de legislar sobre el asunto. Los asambleístas deben incluir en sus debates disciplinas como filosofía, humanismo, ciencias de la vida, etc. En las discusiones nada tienen que ver posiciones religiosas o puntos de vista sectarios. Si hay un derecho a la vida y se lucha por ello, también debe lucharse por acceder a una muerte digna. He dicho.

Daniel Uyaguari Z