Los medios de comunicación se refieren todos los días a las graves afectaciones producidas principalmente en las áreas rurales, por un desaforado invierno que pese a que estaba previsto, poco o nada se ha hecho en varios recintos, sobre todo de la Costa, por falta de iniciativa, porque están convencidos que “todos los problemas” deben ser atendidos, ni siquiera por los municipios o juntas parroquiales, sino exclusivamente por el Gobierno central. Creo que son muy pocos los cantones de la Sierra que no han sido afectados. El problema deja de ser local para convertirse en nacional, lo que es grave pues el monto de recursos necesarios es cada vez mayor y cuando los ciudadanos piden ser atendidos por los GAD, se quejan de que no disponen de recursos porque la mayor parte de ellos están destinados a gastos administrativos; “nunca sobra nada” para inversiones pues la autonomía ha sido, casi en todos los casos, mal interpretada: estiman que lo prioritario es disponer de buenos sueldos y vehículos caros. Si el ahorro se califica como ineficiencia institucional, la comunidad tampoco se esfuerza por colaborar. En invierno con el encausamiento de ríos y limpieza de quebradas y canales, para evitar inundaciones basta con que las juntas parroquiales organicen a la comunidad para la limpieza necesaria, sin esperar la construcción de muros de cerramiento que no pueden hacerse porque “no hay plata,” olvidando que la limpieza de los cauces es barata frente a dichas obras. Podrían dar el buen ejemplo, que siempre origina aplausos a más de demostrar que no necesitan para todo más rentas. En la lotización La Armenia del valle de Los Chillos, las obras principales de infraestructura del sector se consiguieron gracias a la unidad del barrio y al empuje de su directiva a la cual, para mucho honor, pertenecí por varios años y en la cual, sin ser ‘pelucones’ se concretaron varias pequeñas obras con el apoyo económico de los residentes. Ahora hasta cortar la hierba de los espacios verdes quieren que lo haga el Municipio. No hay colaboración porque ya no hay dirigentes que motiven a la gente a preocuparse del barrio.

Iván Escobar Cisneros