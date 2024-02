Sí, estamos como los estadounidenses, pero es por padecer del mismo problema. Si un imprevisto azar no se apiada de nosotros, ambos tendremos que escoger pronto entre un jefe malo u otro el peor. Claro que la diferencia cualitativa entre uno y otro no es tan grande, a juzgar por lo cercanas que son las cifras de quienes eligen a uno u otro, lo que nos confirma que la mitad de nuestros ciudadanos son peores o que, dando un nuevo vuelco la mayoría, en el fondo, prácticamente, dicho sea con perdón, no somos tan diferentes de los que ganaron antes. Hay que tomárselo, pues, con algo de filosofía; sí, con ese método para aguantar un poco mejor la vida, aunque hoy esté tan desprestigiado.

Martín Sagrera Capdevila