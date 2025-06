Cartas de lectores: Escuche, presidente Noboa

En este momento siento un impacto tremendo, como cuando nos llega la noticia: “se murió tu mejor amigo”. Y gritamos, no, no, no puede ser, no puedo creerlo”. Esto siento cada vez que me entero de que nuestro querido presidente Noboa, hombre inteligente, noble, sesudo, con gran sentido de justicia, ha incorporado al Gobierno a varios rufianes, corruptos, ladrones, ineptos correístas.

No puedo creerlo, me niego a creerlo. ¿Qué pasó, presidente Noboa? ¿Qué le está pasando? ¿Lo han amenazado a usted y a su familia? ¿Usted se está sacrificando por salvar su vida suya y la de ellos? ¿Tal vez astutamente usted se guarda un as teniendo un plan diabólico para eliminar al correísmo? ¿Cuál será el motivo? Converso con muchísimas personas y todos estamos absortos con lo que está pasando.

Despierte, querido presidente, NO destruya nuestra confianza. Usted es la única persona que puede salvar a nuestro Ecuador. Pida consejo a personas mayores que tienen experiencia, a mandatarios inteligentes de otros países, a Dios para que lo ilumine. Todavía con esperanza.

Martha Jurado Rodríguez