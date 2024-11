Cartas de lectores: Encuesta personal sobre los candidatos presidenciales

En una entrevista a 90 personalidades de distintas profesiones (médicos, abogados, profesores, artesanos), y a madres de familia etc., de los 17 candidatos solo siete fueron reconocidos; a los otros no los conocen. En primer lugar está Topic, y exponen que de ganar se terminaría la delincuencia y aplicaría la ley con todo rigor, trayendo tranquilidad. Comercio y turismo aumentarían y habría circulante. Tiene el 20,7%. En segundo lugar está el Prof. Escala con 18 %; con él mejoraría la educación, que actualmente es pésima, pues la conoce a fondo, como también la salud (nombraría al gran médico Camilo Morán para el MSP). El IESS sería administrado por sus propios dueños: los afiliados y jubilados. En tercer lugar está Noboa, con 13,5 % pues creen que tiene buenas intenciones; los que están fallando son sus colaboradores y asesores, que no le dicen la verdad, más que todo en salud y educación. En cuarto lugar está la Sra. González, con 11,7 % (lo que le queda de sus simpatizantes) y Jairala en quinto puesto, con 9 %, porque lo conocen de cuando fue prefecto del Guayas. En sexto lugar está IZA, también con 9%, a quien lo conocen por huelguista. En séptimo puesto está Granja. Lo conocen por ser socialista; podría dar bienestar a los ecuatorianos. Esperamos que el pueblo se interese por conocer a los candidatos y sufraguen con el cerebro, no con el corazón; que no voten por sus propios enemigos, como pasa con la Asamblea, que legislan para su propio bienestar y no para resolver los graves problemas del país.

Gualberto Arias Bonilla