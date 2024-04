Cartas de lectores | Ecuador, ¡alza tu voz!

Somos y siempre hemos sido un país de paz; que estamos en crisis nadie lo duda, pero eso no significa que cualquiera nos va a basurear. Lo sucedido en los últimos días es producto de la corrupción, delincuencia, narcotraficantes, falsos líderes que hemos idealizado; una cadena de antivalores. Mi patria no respetó la Convención de Viena al entrar a la embajada de México, nadie lo discute; puede haber sanciones, pero es la dignidad de Ecuador en juego. Las embajadas son realmente para un perseguido político, no guarida de delincuentes corruptos condenados por delitos. Basta Sr. López Obrador de inmiscuirse en la justicia ecuatoriana. Respetamos a los hermanos mexicanos, lo mismo pedimos para nosotros. Quien ama a su patria debe defenderla en todo momento, no vomitar improperios, ni desear los peores males; eso es imperdonable, abominable. A Ecuador se lo respeta.

Sara María Garaicoa Granizo