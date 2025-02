Cartas de lectores: El distanciamiento

Las malas lenguas aseguran que el distanciamiento entre el presi y la vice se produjo días antes de la posesión por lo que ella le pidió al presi. V: Oye Dani, quiero que después de nuestra posesión, en el menú del banquete incluyas un plato de mote pillo. P: ¿Estás loca? Lo que me estás pidiendo es algo ridículo. Olvídate de tal despropósito. V: Es que vos no te das cuenta de lo importante que es dar esta sorpresa a los comensales. Ellos mismos pedirán que se declare al mote pillo plato mundial. P: Te repito que no acepto y punto; y mejor anda a descansar porque creo que te está haciendo falta. V: Vos irás a dormir para que se te despeje la mente y aceptes mi idea antes de que yo explote y te ordene. P: No me amenaces y déjame en paz. V: Bueno, te he pedido por las buenas, pero por lo terco que eres, soy capaz de meterme yo misma a la cocina y preparar el mote. P: Por favor, sal de aquí. V: No saldré y me vas a conocer de lo que soy capaz, monito. P: Estás buscando que te haga retirar a la fuerza para acusarme de violencia de género y ver si así te designan titular de la Presidencia. V: Verás ,Dani, si no aceptas lo que te ordeno después de la posesión en la Asamblea, ni creas que te voy a acompañar; me iré comer mote en un mercado, así se llenen de comentarios, y si esto te incomoda podrás dictar quinientos decretos o los que te venga en gana, pero cuando yo sea la encargada del Ejecutivo vas a ver de lo que soy capaz; ordenaré que vuelva el prófu… digo, Rafael; y Glas será despedido con honores por mi persona en el aeropuerto cuando viaje a Méjico. Crees que no estoy asesorada por el hombre de Bélgica. Él sí que sabe cómo te puedo hacer pedir misericordia. Por última vez te ordeno: mote pillo o rompemos palito y me vas a encontrar; saborearás la fuerza de una morlaca, como ustedes nos llaman. P: Con lo que acabas de decir al sacarte la máscara, te juro que no te encargaré el poder ni un segundo. V: Recurriré a todas las instancias nacionales e internacionales, incluidas Rusia, China, Irán, Maduro el venezolano, Ortega el Nica, la mejicana.... Todos te harán la vida a cuadritos. Verás mono …

Edmundo López