Cartas de lectores: Debe reformarse la ley electoral

En la realidad estamos viendo la poca preparación política y cultural de los candidatos a cualquier dignidad, más que todo al elegir asambleísta. La mayor parte no tiene preparación política y no saben leer lo que les entrega el asesor. Cuando son elegidos ahí conocemos su proceder: no han pagado impuestos, no han abonado los alimentos para su hijos, deben por mal manejo a la CTE y algunos están en la mafia, pero como tienen protección como asambleístas ahí queda todo. Con ello entonces no tenemos buenos asambleístas, solo son alza dedo y con ello el único perjudicado es el pueblo.

En nuestra ciudad, un candidato expuso en propaganda: soy candidato de tal persona y esa persona es un delincuente y con esa propaganda ganó. El pueblo que lo eligió ahora está arrepentido, por que no ve obras de alta calidad. Es para ello que se debe terminar con el actual Consejo Nacional Electoral, lo cual debe constar en la consulta popular, pues el actual CNE no garantiza que se respete el voto del pueblo. También se debe publicar a nivel nacional cuáles son los votantes por provincia y ahí sabremos con exactitud el número de sufragantes. Las universidades deben, obligatoriamente, preparar a todos los candidatos y aprobar las materias que se deben dar: estudiar la Constitución de la República, cómo hacer proyectos, cómo se debe fiscalizar etc. Se espera que algún partido que sea honesto plantee estas reformas, que van por el bien de cada partido y por ende del pueblo del Ecuador.

Gualberto Arias Bonilla