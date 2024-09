Cartas de lectores | Cuida tu belleza interior

El carácter de una persona habla mucho de ella; sus buenas acciones dan buenos frutos y su comportamiento debe ser agradable y jocoso en ciertos momentos para romper el hielo. Una persona con buen carácter llega a cualquier lugar y abre muchas puertas al diálogo, siendo educado y agradecido. Sin embargo, existen otros que no se aguantan ni ellos mismos. Si llueve se mojan, y si sale el sol se acaloran; pierden la paciencia fácilmente, su rostro los delata y crean un entorno negativo. La verdadera belleza se encuentra en el interior y no hay por qué destruirla. Una actitud positiva crea más cambio que una imagen negativa. No permita que el dolor interno endurezca su alma; cree su propia belleza y cultívela con palabras dulces y tópicos, con elocuencia y alegría. Recuerde que el tiempo pasa y arruga al rostro, merma la energía física y blanquea nuestros cabellos. Jamás envejezca tan joven por la amargura o gestos que endurezcan su corazón. Cuide su belleza interior, allí se encuentra su tarjeta de presentación; es la llave de oro para abrir puertas en la sociedad.

Javier Valarezo Serrano