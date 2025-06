Cartas de lectores | Criticable generosidad política del presidente

Diario EXPRESO publicó en su edición del 17 de junio el nuevo nombramiento de Eduardo Peña Hurtado, pese a la poca o ninguna efectividad demostrada en el anterior cargo. En efecto, para “reforzar la institucionalidad del sistema financiero público” y buscar la “mayor eficiencia en el acceso al crédito productivo”, se le designa ahora como delegado permanente del Ejecutivo para presidir el directorio de BanEcuador B.P., olvidando el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que ya exhortó al presidente Noboa a remover a Peña de la Presidencia del Consejo Directivo del IESS por falta de atención de las obligaciones con diferentes proveedores de servicios. Este nuevo nombramiento no hace más que demostrar inaceptables compromisos políticos del Gobierno y/o la falta de servidores competentes para no caer en las mismas equivocaciones. Vale recordar el ejemplo del presidente Borja, que solicitó a su partido libertad administrativa para escoger los mejores colaboradores, sean o no de la Izquierda Democrática.

Iván Escobar Cisneros