Mediante oficio del 14.08.23 emitido por el presidente del CPCCS, Dr. Alembert Vera, solicitó una consulta purulenta y mañosa ante la PGE que recibió dicho pedido el 21.08.23, es decir, siete días después, para que dicha institución lo autorice elegir a los nuevos representantes de la CGE, Defensoría pública y del Pueblo. Estas actuaciones a espaldas de todos los consejeros del CPCCS, pero por sobre todo a espaldas del pueblo, la “esencia” actual del quinto poder, traicionando a sus votantes y demás pensantes que no sufragamos por él. Otra purulenta actuación del Dr. Vera: la consejera Calvache denunció públicamente sin temor y con responsabilidad cívica que, el señor Chucky 7 ha enviado un informe erróneo y adulterado sobre sus actuaciones respecto al blindado dictamen constitucional N°2-19-IC-19 hacia la CC, es decir, ha violado el principio del derecho a la verdad, que protege a la fe pública, teorías que exponen Carrara, Pessina, Rodríguez Muñoz, Díaz Palos, Núñez Lagos, Puppe, Erich Samson e el gran Karl Binding, ergo, existe presuntamente una falsificación y uso de documento público, como expresa el art. 328 del COIP. Previo a que la CC resuelva a través del debido proceso sobre las actuaciones del señor Vera, le corresponde a la FGE actuar si encuentra evidencias de lo aquí manifestado; además, su progenitor Gutemberg, trató de defender lo indefendible con argucias flatulentas. Pero la CC acertadamente ha bloqueado todo intento nefasto y bufonesco al intentar realizar un show mediático de víctima sin credibilidad. ¿Los Gutemberg y Alembert no palpan el rechazo hacia ellos de la mayoría ciudadana libre pensante? Es comprensible que hagan oídos sordos y ojos ciegos; después de su actuación respecto al Diario El Universo gozan de vasta insolvencia moral, sus acciones han dejado claro aquello. ¿Quién permitió o dio la autorización de que presida el quinto poder? La culpa no es de los Vera, sino de quien dio autorización. Y lo que más me asombra es que quienes lo autorizaron siguen nadando en el error, ¡Señores, errar es de humano, pero rectificar es de sabios! Por eso la CC tiene el deber jurídico, político y moral de destituir al señor presidente Dr. Alembert Vera y a quienes acolitaron tremendas torpezas jurídicas.

Jaime Andrés Véliz Ortiz