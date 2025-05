Cartas de lectores: Carta abierta al alcalde de Quito

las empresas públicas no son una solución sino un gran problema, porque se manejan con criterio político y no técnico

Dos hechos puntuales publicados en diario EXPRESO los días 11 y 15 de mayo, concretan temas preocupantes para la ciudad, y, supongo, también para el alcalde de la capital. Me refiero, concretamente a un “contrato publicitario” y a los problemas que aún siguen sin superarse en el Metro.

En el primer caso, los “reiterados incumplimientos” por parte de la empresa, pese a lo cual se ha permitido acumular “en varios años” una deuda de más de US$ 76 millones, sin multas, para recién actuar, aunque increíblemente el departamento municipal responsable califica a la acción recién tomada como “oportuna e inmediata”, olvidando que la empresa concesionaria debía cancelar “anualmente” al Municipio más de US$ 1,2 millones.

El otro caso es más preocupante por el monto de las inversiones que están en juego, pues la inversión acumulada para la operación del Metro representa al país más de US$ 2.500 millones y “pese al tiempo transcurrido” habría todavía algunos contratos pendientes, cuando según especialistas, el Metro “no podía entrar en funcionamiento” mientras no estén todos ellos aprobados.

Fue o no un error la creación de la empresa municipal encargada de su administración, porque en mi opinión tenemos que convencernos de que, en general, las empresas públicas no son una solución sino un gran problema, porque en el fondo todas se manejan con criterio político y no técnico. En China todo lo maneja el Estado y lo hace a la perfección; aquí no podemos.

Iván Escobar Cisneros