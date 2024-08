Cartas de lectores: Carreteras de la Amazonía en pésimo estado

Viajar desde o hacia las seis provincias amazónicas de Napo, Pastaza, Morona, Zamora, Sucumbíos y Orellana es un tormento por el abandono en que se encuentran. Llenas de baches, desniveladas, su mesa de rodaje trizadas y qué decir de sus puentes, en su mayoría de un solo carril, antiguos, vetustos, que ya cumplieron su vida útil y causantes de accidentes a diario con resultados trágicos. La Amazonía está en abandono vial, sin considerar su valioso aporte turístico y generación de petróleo que sustenta las arcas del Estado y que no se revierte en obras de vialidad, hospitales sin especialistas, sin medicinas e insumos. Sus pobladores, en número considerable con cáncer por la irracional extracción petrolera y minería ilegal a cielo abierto, contaminando ríos y esteros ante la mirada impávida de las autoridades competentes. Sus habitantes sin trabajo, pues no se respeta el contrato preferencial de mano de obra local, como garantiza en letra la famosa Ley amazónica ‘elefante blanco’, que no beneficia a nadie; las propias autoridades locales traen servidores públicos de otros lares y el palanqueo reina. ¡Quién le pone el cascabel al gato?

Elio Roberto Ortega Icaza