Cartas de lectores: Capitalismo-comunista-fascista, el fin del planeta

Socialismo y comunismo son engaño y fracaso al volverse capitalistas con vara fascista, extractivista, esclavista, corrupta y criminal. Asesinaron a unos 150 millones de personas. El cambio de hábitos de la gente no valen las energías renovables que también tienen una explotación, producción y residuo peligroso y es la “Contaminación Verde”.

No a la “Agenda-2030-Zurda” en nombre del planeta con recetas-totalitarias-genocidas. Hace años, no a los carros de EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur. Y ya no importa la contaminación y congestión, con millones de China, que matan las industrias nacionales. GMC cierra aquí y en Colombia y enriquece a nuestros verdugos. Sanciones a EE.UU., pero no a Rusia y China, la “Fábrica del Mundo” que depreda los mares para 1.4 millones de habitantes, y crea islas artificiales matando reservas de coral, denunciada por el Covid-19, etc.

El capitalismo devasta la Tierra por el desarrollo y, el socialismo y comunismo, por el Pueblo y es por el poder y el dinero. Benedicto XVI: El capitalismo y el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que estas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas y, esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa.

Seco el Éufrates, Tigris, Colorado, Amazonas…, mares Aral, Muerto…, Titicaca, Poopó de 2.3 mil Km2 en Bolivia “de los hombres que fueron del agua”.

Gandhi: La Tierra tiene suficiente para todos, pero no tiene suficiente para la ambición de unos pocos.

Kirpal Singh: Todavía hay un rayo de esperanza, de regeneración y reorientación o llegará el día que no habrá un lugar seguro, los países son como los cuartos de la gran Casa de Dios. En el Ashram en su casa no cortó los árboles y pasaban el techo. Soy 52 años vegetariano y aliado natural de la Madre Tierra.

Juan Carlos Cobo Rueda