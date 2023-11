Cartas de lectores: La Caja de Pandora moderna

En una reunión reciente de un grupo de escritores discutimos el uso de IA en escritura creativa, con un intento inicial de poesía dando oraciones que rimaban pero carecían de alma. En lugar de escribir material nuevo, pedí a diferentes programas de IA mejorar algún material existente.

Con Daffodils, de Wordworth, ChatGPT y Bard reescribieron el poema, y Bing dio sugerencias sobre cómo mejorarlo. Con el soliloquio de Hamlet, ChatGPT y Bard reescribieron el discurso; Bing reconoció la pieza y dijo que “no era fácil mejorar una obra maestra así” y solo dio sugerencias. ¿Deberíamos preocuparnos porque la IA Intentó mejorar estas piezas clásicas?

La verdadera preocupación es que si liberáramos más posibilidades y control, podría reescribir códigos informáticos, como el de los sistemas de control de misiles, para hacerlos más rápidos de responder y más fáciles de usar, lo que podría no ser un paso adelante. La IA es la Caja de Pandora moderna, pero está realmente abierta y puede que no haya una nota de Esperanza en la parte inferior. Las reescrituras no fueron una mejora.

Dennis Fitzgerald