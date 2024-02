Cartas de lectores: Bachillerato reprueba en Matemáticas

En la evaluación de matemática de la prueba Ser Estudiante para Educación Básica y Bachillerato 2022-2023 los estudiantes no superaron el puntaje mínimo, obteniendo 696/700 puntos. No han aprendido ni lo básico de su nivel. Fueron evaluados 36.078, escogidos aleatoriamente de 1.084 instituciones educativas particulares, municipales, fiscomisionales y fiscales. El nivel mínimo de competencia (elemental) implica adquirir un conjunto integral de conocimientos, habilidades y capacidades. Un posible factor para que no superen los conocimientos mínimos es el temor a aprender ciencias exactas, que tiene raíces en décadas pasadas, cuando nos inculcaban que la matemática es complicada. Los estudiantes de bachillerato deben comprender y dominar el cálculo diferencial e integral aplicado a funciones polinomiales de grado ≤4 o funciones racionales; interpretar estas operaciones geométrica y físicamente; graficar funciones escalonadas y realizar operaciones con ellas; resolver problemas de optimización y aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo diferencial e integral.

Roberto Camana-Fiallos