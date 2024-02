¿Es oportuna y necesaria la construcción de esta obra cuando todavía no se decide ni se sabe la fecha en que se construirá y operará el nuevo aeropuerto de Guayaquil? El Departamento de Obras Públicas del Municipio tiene muchas obras pendientes por resolver, uno de las más importantes problemas es el notable incremento del tráfico hacia la costa, ocasionado por la apresurada e inconsulta decisión de dos navieras de trasladar sus operaciones de importación y exportación del Puerto de Guayaquil al Puerto de Posorja.

Me sorprendió y no sé si a ustedes también el anuncio hecho por el señor alcalde de que se está planificando la construcción de una supercarretera que conectaría a la ciudad de Guayaquil con el proyecto de nuevo aeropuerto en Daular, atravesando la zona protegida de Cerro Blanco. El mero hecho de su anuncio ha causado un torrente crítico de oposición, a tal punto, que nuestro burgomaestre se ha visto en el caso de aclarar a la opinión pública que dicha obra no afectaría el bosque ni su vida silvestre porque su construcción se realizara a través de túneles, cuyo estudio exhaustivo realizado por la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil se está actualizando para proceder de acuerdo a los criterios emitidos por los técnicos y ambientalistas

Desde que se concesionó el actual aeropuerto de Guayaquil a la empresa Tagsa, sus directivos han considerado la construcción del nuevo aeropuerto en el sector de Daular, destinando parte de sus ingresos operativos a un fondo de reserva para su construcción. Los alcaldes que precedieron al actual, siempre han tenido en mente la construcción del aeropuerto atravesando la cordillera de Chongón Colonche con una supercarretera, cuyo trazado ya sea sobre la superficie o mediante túneles, afectaría irremediablemente el bosque protector Cerro Blanco. A mi parecer, la solución a este problema se resolvería bordeando el estero Salado, siguiendo la ruta del antiguo ferrocarril a la costa, o mejor aún, desde el final de las vías que contempla el diseño del Puente del Sur o Quinto Puente sobre el estero Covina.

