Cartas de lectores: Apagones millonarios

El país enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. La falta de energía y la no planificación oportuna impactan a la ciudadanía y a la industria por inacción de los gobiernos: en 1993 se creó el Consejo Nacional de Modernización, que buscaba promover la privatización de empresas estatales. En el periodo 2007-2017, el Gobierno puso fin al proceso de privatización eléctrico. Con Moreno, 2017, no se invirtió ni se hizo mantenimiento. Con Lasso, 2012, se importó energía desde Colombia y Perú. Para 2023, Noboa dijo no más apagones; sucedió lo contrario. Ni la barcaza, ni importaciones desde Perú o Colombia, con costo de interconexión de $ 289 millones por 500 kW bastaron. Entendidos y técnicos informaron al ministro y Gobierno que se debía enfrentar racionamientos; las circunstancias podrían extenderse por meses o años, y hay que pensar en alternativas urgentes, como energía fotovoltaica, que puede ser más útil a clases medias y medias altas. También para el hogar, la eólica o paneles solares. Se vive una crisis hídrica por falta económica y de mantenimiento de las obras, con déficit actual de 1080 mW. Desde el primer trimestre de 2023 evaluaciones alertaban sobre la situación pero se dejó que los niveles de los embalses cayeran a puntos críticos, en lugar de tomar medidas preventivas. Los resultados: una cadena de problemas con horarios de trabajo, en los hogares, comercios, industrias, instituciones educativas, tránsito, etc. El Cenace solicitó que la empresa privada tenga las 24 horas prendidos los generadores, pero todo tiene su precio, suben los productos y el consumidor es el que paga. Además los cortes de energía afectan a otros servicios (agua e internet). Hay que respaldar, no a la persona, sino a las soluciones; no debe haber política ni campaña sucia. La productividad y la energía que necesita el país no se pone en juego. Los apagones generan unos $ 12 millones diarios en pérdidas.

Robespierre Rivas Ronquillo