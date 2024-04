Cartas de lectores | AMLO y Glas, únicos causantes de la suspensión de relaciones

Son interesantes las opiniones vertidas, cronológicamente, por varias personas en este ‘impasse’, por el pedido de asilo de Glas al gobierno mexicano: 1.- Mientras Noboa no extendiera salvoconducto para que Glas aprovechara el asilo concedido por AMLO, no había cómo reclamarle, sobre todo luego de que se afirmó que “sería ilegal hacerlo”, tanto, que la embajadora mexicana se había pronunciado en sentido de que “no procede”. Se hubiese premiado a quien “todavía no ha cumplido con la condena; que huye de la justicia y tiene escándalos por corrupción”. Y no habría salvoconducto porque “no hay espacio para la impunidad”. 2.- Muchos temas venían congelando la relación entre los dos países: la dificultad de ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico al no firmarse el acuerdo comercial por obstáculos puestos por México; la no extradición de Chérrez, principal responsable del desfalco millonario a ISSPOL. 3.- López Obrador inició la escalada diplomática: desde que se aceptó la presencia de Glas en la embajada mexicana se estaban violando “todas las normas legales internacionales sobre la materia”. 4.- El exabrupto de AMLO sobre las últimas elecciones en Ecuador nos ha llevó a lo que llegamos por falta de seriedad e irrespeto a normas internacionales al conceder un asilo político ilícito, por creer que Noboa no iba a reaccionar como lo hizo, para sorprender con su firmeza a muchos, incluso al presidente azteca. 5.- Un presidente en funciones como AMLO, que viola la soberanía interna de otro país, protegiendo a delincuentes, es un traidor para toda la región porque “no se puede convertir un templo de inmunidad a un bunker de impunidad”. En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sería interesante conocer cuál es la cooperación de México con Ecuador, para saber si estamos o no del mismo lado, pues para nosotros “la justicia no se negocia” y jamás protegeremos criminales; el pueblo rechaza la impunidad de los corruptos. 6.- Interesante saber que el PSC, Construye y ADN respaldan la tesis del Gobierno y se distancian del correísmo. Que los dirigentes del partido de Correa le pidan madurez en sus declaraciones para que no sean motivo de burla, como la que hace referencia a la supuesta solicitud de Correa a la Conmebol para “que le quite al Ecuador otros tres puntos en las eliminatorias. Los humoristas creen que Correa puede llegar incluso a pedir que se anule el mundial del hornado, por falso.

Iván Escobar Cisneros