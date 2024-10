Cartas de lectores: Los agujeros negros del IESS

Así se titula un artículo de revista Vistazo No. 1372 de septiembre 26 de 2024, en que el director del IESS detalla puntos por donde sangra el dinero de los afiliados. Concretamente: 1) La compra de medicamentos a intermediarios, en vez de hacerlo directamente a laboratorios. 2) Daños a propósito de tomógrafos por prestadores de este servicio. 3) Los proveedores externos han ido absorbiendo más servicios que le corresponden al IESS: diálisis, cirugías, atenciones odontológicas. 4) Existencia de 900 pensionistas mayores de 100 años, quienes reciben una pensión promedio de $ 716.

Muchas de estas novedades ya se conocían, pues lo que más existe en el IESS son informes de diagnóstico, no precisamente médicos. Para su información, hay otros agujeros negros posiblemente más perjudiciales: a) La alarmante burocracia, como cuota política de todos los gobiernos y no necesariamente de personal de salud. b) Morosidad patronal exagerada por no pago de aportes. c) Bienes inmuebles (terrenos, casas, edificios) abandonados o inutilizados, según estudio de un canal de televisión; basta ver la estructura a medio construir en la parte posterior del edificio principal del l IESS, en la 10 de Agosto. d) Deuda del gobierno; ninguno de los últimos gobiernos ha cumplido totalmente con la obligación de la entrega del 40 % para el seguro de salud. e) Desde un punto de análisis de costo/beneficio no sé si justifica la existencia del Biess (banco del IESS), es necesario un análisis técnico. f) Atención médica gratuita a hijos de afiliados hasta los 18 años, sin financiamiento, que redunda en un desangre de recursos. g) Juicios por robos en hospitales del IESS que siguen un largo proceso que no permiten recaudar los montos perjudicados. h) Existencia de comités de empresa que constituyen un alto costo para la institución, a más de abusos de los directivos. i) Seguro campesino sin aporte del gobierno; es un costo alto e injustificado para el IESS.

La solución de la mayoría de problemas descritos es de carácter administrativo, de gestión. Lo único que requiere es decisión, buena voluntad, mano dura y pantalones bien puestos por parte de las autoridades; tampoco digo que es simple pero ningún gobierno hace nada por solucionar. Todos evaden su responsabilidad y lanzan la pelota hacia adelante, mientras afiliados y pensionistas vivimos en ascuas con noticias de que el IESS colapsará en unos dos años o en el mejor caso, en cinco.

C. Wellington Ríos Villafuerte