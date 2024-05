Cartas de lectores: Adiós a la Tribuna de los Shyris

Con el correísmo-SSXXI, Quito y el Ecuador son Obscuridad de América. Un bulevar no va a cambiar la inseguridad y violencia que nació en 2006 con fronteras abiertas, pandilleros de asambleístas, aportes ilegales en campañas, camaradas de la guerrilla, tabla de multiplicar droga, salida de la base de Manta, etc. Los piques y bebedores se paran con reductores, multas y cárcel. Pueden adecentarla para exposiciones culturales, pictóricas, desfiles, triunfos de la selección, etc., no talando los árboles de la parte de atrás. Se pone fin al ícono de la defensa de la democracia, la libertad, la justicia, la paz, etc. Será un patrimonio cívico-patriótico-ciudadano demolido, como intentaron con el Hotel Quito, el abandono de la ciudad y el Metro Verde. De la década de los 70 del siglo XX, cuatro pelagatos protestamos con I. Páez. Con el engaño de la revolución ciudadana de manos sucias, corazones de odio y mentes perversas nos vuelven Cuba, Venezuela y Nicaragua, dictaduras corruptas, impunes y criminales. Un alcalde glosado por el que Quito no votó y el silencio cómplice aciago de los quiteños lo permiten. ¿Un día botarán la Cruz del Papa por ausencia de la Familia de Dios? Pueblo indolente, con gobernantes a su medida. Desechan la historia Shyri-Quitu-Cara. País mudo, al que no le importó que en el Bicentenario Libertario nos impongan cárcel, mordaza y yugo. Chao a las 200 millas marinas, la cascada de San Rafael, El Aromo, la paz, el trabajo, la seguridad; nos vuelven a la luz de las velas, 30S, fraudes, toma de la Justicia, asesinatos a J. Gabela, F. Villavicencio, Froilán J., periodistas de El Comercio, Dhruvs de la corrupción, persecución brutal a muchos y a la prensa, saqueo, deuda o impuesto a hijos y nietos.

Juan Carlos Cobo Rueda