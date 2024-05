Cartas de lectores: No acostumbremos al niño a solo ser merecido

Se viene el día del Niño y en cada rincón agasajaran a cada pequeño con un obsequio solo por ser niños. Así los van acostumbrar solo a ser merecidos y cuando sean adultos ellos creerán que son merecidos y eso pasa con todos hasta los sicarios que creen que ellos merecen todo y hacen cualquier barbaridad.

Por eso, no solo incentiven con regalo a los niños solo por ser niños, también incentívenlos por explotar sus talentos, creatividad, ingenio y dulzura. Como en los concursos de arte, pintar, pensar y crear, el mejor será recompensado y a quien no pudo lograr el objetivo no se lo motiva para que siga adelante. No hay que menospreciarlo y al que ganó, no hay alabarlo; todos son importantes. Por eso, hagan algo diferente para este día del niño.

Juan Carlos Andrade