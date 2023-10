Cartas de lectores: Acerca del debate

Del debate que se vio, los investigadores y científicos podrían hacer varias observaciones de fondo y de forma. Una tesis, una investigación o una defensa de grado puede hacerse por varios caminos, no por uno solo. Pero de lo que se pudo ver, ni los asesores sabrán. 1. De los 4 ejes: el económico, el social, el ambiental y el de seguridad, están regidos o influenciados por el campo cultural, vale decir por la mala cultura o actitudes negativas de los ecuatorianos en todas las instancias de la vida. 2. Una necesidad o fenómeno debe tratarse no solo por la falta de dinero o financiamiento. ¿Por qué hay pobres y ricos?, ¿cómo podremos enfrentar el cambio climático?, o ¿frenar la delincuencia y tráfico de drogas? Debemos o debieron plantear los candidatos cómo deberíamos atraer las inversiones y cómo utilizar el financiamiento con mucho tino. Los problemas económicos no solo se deben al neoliberalismo, que es tesis caduca, sino es por la cuestión cultural; gastar más de lo ganamos pero contrarrestar con ahorros a los fenómenos ambientales. No solo debemos contrarrestar conduciendo mejor las aguas lluvias y crecientes, sino sin talar los árboles o bosques sin piedad. Finalmente, aminorar la delincuencia y el tráfico de drogas. No solo deben ser contrarrestados con más fuerza, sino con socializaciones dentro de los hogares, centros educativos, en la sociedad civil, gobiernos, comunas, barrios etc. En resumen, este debate en el fondo no tuvo piso.

En otro aspecto, los candidatos debieron tener mayor tiempo para exponer sus tesis y sus soluciones, o a su vez que ellos presenten el plan oficial de gobierno, con sus soluciones, como un anexo al debate.

Finalmente, se vio que los problemas del país y sus soluciones no tienen enfoques muy diferentes por parte de los dos candidatos, entonces: ¿quién estuvo detrás de quien? Luisa González siguió los pasos de Daniel Noboa.

Carlos Puga