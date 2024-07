Cartas de lectores: Acciones de nuestra diplomacia como república

Los reclamos de Ecuador por problemas territoriales en foros internacionales diplomáticos y jurídicos ante la Corte Internacional de Justicia -CIJ- en La Haya han sido infructuosos; siempre se han dirimido a favor de los poderosos. Ecuador perdió territorios valiosos frente a Colombia (Tratado Muñoz Vernaza-Suárez Barrientos 15/07/1916) 180.000 km² de su región nororiental), Perú (cercenamientos territoriales sureños de Ecuador en 1941), 1981 (Paquisha-Mayaycu y Machinaza) y 1995 guerra en el Cenepa; Brasil, Protocolo firmado en Río de Janeiro en 1942 contra Ecuador. No hemos recuperado nada, solo se firmó un mal llamado Acuerdo de Paz en 1998 en Brasil (país garante), con aprobación de organismos internacionales; otros países de élite por problemas bélicos firman armisticios, quedando satisfechos con las dirimencias de los organismos internacionales, como la CIJ en La Haya, donde sus representantes han hecho posible devoluciones de bienes y territorios. Esperamos también dirima contra Chevron, para resarcir los daños causados en la región oriental de Ecuador (presidentes actuales dicen región amazónica, ya el río Amazonas no es nuestro) que gobiernos de turno hicieron perder. Otro tema importante: la firma de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), aprobada el 30/04/1982 en Nueva York; las 200 millas marítimas fueron ratificadas por Ecuador (el 18/08/ 1952) en Santiago de Chile (Ecuador-Perú-Chile), con suscripción en Perú en 1954, como testigo Colombia, ratifica la constitución de los océanos; para nuestro mar territorial quedó en apenas 12 millas marítimas, más 188 millas de Zona Económica Exclusiva para libre navegación de embarcaciones de otros países. Al habernos adherido a la Convemar, perdimos 1’300.000 km de mar abierto y territorial, incluyendo las 188 millas marítimas de ZEE. El tiempo de espera para haber discutido con conocimientos técnicos expiró en 2022. Por no poseer flota pesquera equipada con tecnología de punta, solo existen embarcaciones pesqueras artesanales. Ecuador debió haber presentado esto antes de firmar este convenio.

José Arrobo Reyes