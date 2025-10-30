Expreso
Cartas de lectores: Vivir no es solo coexistir

Reconstruyámonos desde la escucha generosa y el diálogo. Se aminorarán las tensiones y los peligros

No olvidemos que somos criaturas frágiles y que los errores van con nosotros; de ahí lo importante que es resurgir, pasar página, levantarse y ponerse en pie, para colmarnos de esperanza, que es lo que asegura nuestro coraje. 

Lo admirable es que la ciudadanía, toda en su conjunto y cada cual desde su quehacer cotidiano, continúe luchando y creando hermosura en un mundo sanguinario y rencoroso. La perspectiva de lo bello con su visión inmaculada nos emociona y eleva la mente a nobles aspiraciones. ¡En lugar de armas, activemos poesía!; ganaremos quietud. 

La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. Hay que acercar posiciones a golpe de bajarse y desprenderse de lo mundano para llegar al florecimiento de la virtud, engalanada de evidencia. Reconstruyámonos desde la escucha generosa y el diálogo. Se aminorarán las tensiones y los peligros. 

Nos alegra que Naciones Unidas no cese de celebrar los esfuerzos y participación de una serie de agentes que contribuyen a un mañana más seguro y pacífico con actividades de desarme, control de armamentos y no proliferación.

Víctor Corcoba

